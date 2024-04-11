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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
08:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе

«Барселона» выиграла у «ПСЖ» (3:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Каталонская команда не знает пораженией с конца января.

Последнее поражение у каталонцев было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

ПСЖ
2:3
Первый тайм: 0:1
Барселона
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