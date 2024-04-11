«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе

Последнее поражение у каталонцев было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.