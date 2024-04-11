Луис Энрике прокомментировал поражение в первом матче ¼ финала ЛЧ с «Барселоной»

«Итоги матча? Ничего хорошего, если результат не тот, который вам нужен. Хоть мы и провели хорошую игру против очень хорошего соперника, но в целом игра была сложной для нас. Мы перевернули матч во втором тайме, но они забили третий гол, который решил исход сегодня, но не решил ничего в итоге.



Очевидно, что ответный матч будет посвящён мелким деталям. Он станет финальным в этом противостоянии. Мы поедем в Барселону и будем сражаться до конца, поэтому будьте уверены в нашей команде», — приводит слова Энрике AS.