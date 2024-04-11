«Атлетико» впервые с 2019 года выиграл у немецкой команды в еврокубках
«Атлетико» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
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«Атлетико» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Мадриде.
Для мадридской команды это первая с 2019 года победа над клубом из Германии. Четыре с половиной года назад «Атлетико» выиграл у «Байера» (1:0) в матче групповой стадии Лиги чемпионов.
Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.