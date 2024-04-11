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08:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» одержала первую победу над «ПСЖ» с 2017 года

Закончился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоной».

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
«Барселона» одержала первую победу над «ПСЖ» с 2017 года | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Для каталонской команды эта победа стала первой с 2017 года над «ПСЖ». Тогда испанцы в матче ⅛ финала турнира выиграли со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал по сумме двух встреч, проиграв первую игру со счётом 0:4.

Отметим, что с тех пор команды встречались ещё дважды. Обе встречи состоялись в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов — 2020/2021. Тогда по сумме двух матчей в следующую стадия прошли парижане, выиграв в первом матче в столице Каталонии со счётом 4:1 и сыграв вничью в ответной игре.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

Во время загрузки произошла ошибка.
ПСЖ
2:3
Первый тайм: 0:1
Барселона
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