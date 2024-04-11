Аршавин: в игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости

«Во вторник был классный футбол, без сомнения. А в игре “Барселоны” и “ПСЖ” не было накала, дерзости, борзости. Было впечатление, что две команды не понимали, что играют в четвертьфинале. Складывалось ощущение, что это не было для них как последний день и матч, в котором надо победить», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».