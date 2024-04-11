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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчука ждут в стартовом составе против «Ливерпуля»

Алексей Миранчук выйдет сегодня в стартовом составе «Аталанты» в матче против «Ливерпуля».

АталантаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport не сомневается, что россиянин выйдет в Ливерпуле с первых минут. В предполагаемой расстановке на игру Алексей фигурирует в атаке справа. В комментариях к ориентировочному составу «Аталанты» указано, что Миранчука сознательно приберегли в воскресном матче серии А против «Кальяри» ради игры в Ливерпуле.

Первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» начнется сегодня в 22.00 по московскому времени. Ответная пройдет в Бергамо 18 апреля.

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