Миранчука ждут в стартовом составе против «Ливерпуля»

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport не сомневается, что россиянин выйдет в Ливерпуле с первых минут. В предполагаемой расстановке на игру Алексей фигурирует в атаке справа. В комментариях к ориентировочному составу «Аталанты» указано, что Миранчука сознательно приберегли в воскресном матче серии А против «Кальяри» ради игры в Ливерпуле.