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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп — о напряжённом графике игр: Мы к этому привыкли, всё в порядке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о напряжённом графике матчей его команды с учётом игр в Лиге Европы.

ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сегодня, 11 апреля, мерсисайдцы проведут первый матч ¼ финала второго по значимости европейского турнира с итальянской «Аталантой».

«В прошлом году мы довольно быстро вылетели из еврокубков, но обычно мы проходим далеко по турнирной сетке. Так что для нас это совершенно нормальная ситуация. Да, на тренировках практически не получается тренироваться, мы много времени проводим за анализом соперника. Играть в воскресенье, а потом в четверг — нормально. Сложнее, когда сначала четверг, а потом воскресенье. Но всё в порядке, мы к этому привыкли», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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