«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче четвертьфинала Лиги конференций

Встреча, которая прошла в Пирее, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе «Олимпиакоса» отличились Константинос Фортунис (8-я минута),‎ Стеван Йоветич (32) и Чикиньо (57). За гостей по мячу забили Душан Тадич (68), реализовавший пенальти, и Ирфан Кахведжи (74).