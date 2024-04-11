«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче четвертьфинала Лиги конференций
Футболисты «Олимпиакоса» обыграли «Фенербахче» в ¼ финала Лиги конференций.
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Футболисты «Олимпиакоса» обыграли «Фенербахче» в ¼ финала Лиги конференций.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Греческий «Олимпиакос» обыграл дома турецкий «Фенербахче» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций.
Встреча, которая прошла в Пирее, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе «Олимпиакоса» отличились Константинос Фортунис (8-я минута), Стеван Йоветич (32) и Чикиньо (57). За гостей по мячу забили Душан Тадич (68), реализовавший пенальти, и Ирфан Кахведжи (74).
В другом матче чешская «Виктория» дома сыграла вничью с итальянской «Фиорентиной» (0:0).
Ответные матчи состоятся 18 апреля.