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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче четвертьфинала Лиги конференций

Футболисты «Олимпиакоса» обыграли «Фенербахче» в ¼ финала Лиги конференций.

Фенербахче
Олимпиакос П
Фиорентина
Виктория ПлЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Греческий «Олимпиакос» обыграл дома турецкий «Фенербахче» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 19:45

Олимпиакос П3Фенербахче2

Встреча, которая прошла в Пирее, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе «Олимпиакоса» отличились Константинос Фортунис (8-я минута),‎ Стеван Йоветич (32) и Чикиньо (57). За гостей по мячу забили Душан Тадич (68), реализовавший пенальти, и Ирфан Кахведжи (74).

В другом матче чешская «Виктория» дома сыграла вничью с итальянской «Фиорентиной» (0:0).

Ответные матчи состоятся 18 апреля.

Виктория Пл
0:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
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