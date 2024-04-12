«Милан» уступил дома «Роме» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
«Милан» проиграл «Роме» в домашнем матче ¼ финала Лиги Европы.
«Милан» проиграл «Роме» в домашнем матче ¼ финала Лиги Европы.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Рома» обыграла на выезде «Милан» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.
Встреча, которая состоялась в четверг в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей отличился Джанлука Манчини (17-я минута).
Манчини забил пятый мяч головой в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди защитников из топ-5 европейских чемпионатов.
Ответная встреча состоится в Риме 18 апреля.
В другом матче португальская «Бенфика» дома нанесла поражение «Марселю» со счетом 2:1. В перерыве на поле прошло чествование экс-тренера «Бенфика» Свена-Ёрана Эрикссона, которому диагностировали последнюю стадию рака. 18 апреля команды встретятся вновь во Франции.