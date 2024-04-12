«Милан» уступил дома «Роме» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Рома» обыграла на выезде «Милан» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/4 финала, 11.04.2024, 22:00 Милан 0 Рома 1

Встреча, которая состоялась в четверг в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей отличился Джанлука Манчини (17-я минута).

Манчини забил пятый мяч головой в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди защитников из топ-5 европейских чемпионатов.

Ответная встреча состоится в Риме 18 апреля.