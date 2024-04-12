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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» уступил дома «Роме» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

«Милан» проиграл «Роме» в домашнем матче ¼ финала Лиги Европы.

Милан
Рома
Бенфика
МарсельЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Рома» обыграла на выезде «Милан» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Милан0Рома1

Встреча, которая состоялась в четверг в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей отличился Джанлука Манчини (17-я минута).

Манчини забил пятый мяч головой в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди защитников из топ-5 европейских чемпионатов.

Ответная встреча состоится в Риме 18 апреля.

В другом матче португальская «Бенфика» дома нанесла поражение «Марселю» со счетом 2:1. В перерыве на поле прошло чествование экс-тренера «Бенфика» Свена-Ёрана Эрикссона, которому диагностировали последнюю стадию рака. 18 апреля команды встретятся вновь во Франции.

Бенфика
2:1
Первый тайм: 1:0
Марсель
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