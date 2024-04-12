ПАОК с Оздоевым проиграл «Брюгге» в матче четвертьфинала Лиги конференций
ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом матче ¼ финала Лиги конференций.
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ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом матче ¼ финала Лиги конференций.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Греческий ПАОК уступил бельгийскому «Брюгге» на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.
Встреча, которая прошла в Бельгии в четверг, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Уго Ветлесен (6-я минута). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.
В другом матче английская «Астон Вилла» дома переиграла французский «Лилль» со счетом 2:1.
Ответные встречи состоятся 18 апреля.