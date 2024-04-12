Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.04
Милан
Рома
01
Футбол. Еврокубки
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
11.04
Байер
Вест Хэм
20
Футбол. Еврокубки
11.04
Бенфика
Марсель
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Брюгге
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
11.04
Астон Вилла
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Олимпиакос П
Фенербахче
32
Футбол. Еврокубки
11.04
Виктория Пл
Фиорентина
00
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
11.04
Брюгге
ПАОК
10
11.04
Астон Вилла
Лилль
21
11.04
Олимпиакос П
Фенербахче
32
11.04
Виктория Пл
Фиорентина
00
14.03
Астон Вилла
Аякс
40
14.03
Брюгге
Мольде
30
14.03
Лилль
Штурм
11
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
Футбол. Лига конференций. Все результаты
00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПАОК с Оздоевым проиграл «Брюгге» в матче четвертьфинала Лиги конференций

ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом матче ¼ финала Лиги конференций.

ПАОК
Брюгге
Астон Вилла
ЛилльЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Греческий ПАОК уступил бельгийскому «Брюгге» на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Брюгге1ПАОК0

Встреча, которая прошла в Бельгии в четверг, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Уго Ветлесен (6-я минута). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.

В другом матче английская «Астон Вилла» дома переиграла французский «Лилль» со счетом 2:1.

Ответные встречи состоятся 18 апреля.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Лилль
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
После аварии его называли уродом со шрамом. А он чуть не взял 'Золотой мяч'
Грандиозный скандал в Турции: почему суперклуб бойкотировал Суперкубок?
Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра
Овечкин эффектным силовым приемом свалил канадца с ног
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь