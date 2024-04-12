ПАОК с Оздоевым проиграл «Брюгге» в матче четвертьфинала Лиги конференций

Встреча, которая прошла в Бельгии в четверг, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Уго Ветлесен (6-я минута). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.