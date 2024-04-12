«Байер» довел серию без поражений до 42 матчей, обыграв «Вест Хэм» в ЛЕ

Встреча, которая прошла в четверг в немецком Леверкузене, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 83-й минуте открыл Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Виктор Бонифасе (90+1).

«Байер» довел беспроигрышную серию во всех турнирах до 42 матчей. Клубу из Леверкузена не хватает одной игры, чтобы повторить рекордный результат в XXI веке, принадлежащий итальянскому «Ювентусу» (43 матча без поражений в 2011—2012 годах).