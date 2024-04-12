Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.04
Милан
Рома
01
Футбол. Еврокубки
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
11.04
Байер
Вест Хэм
20
Футбол. Еврокубки
11.04
Бенфика
Марсель
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Брюгге
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
11.04
Астон Вилла
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Олимпиакос П
Фенербахче
32
Футбол. Еврокубки
11.04
Виктория Пл
Фиорентина
00
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
11.04
Бенфика
Марсель
21
11.04
Байер
Вест Хэм
20
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
11.04
Милан
Рома
01
14.03
Байер
Карабах
32
14.03
Ливерпуль
Спарта П
61
14.03
Аталанта
Спортинг
21
14.03
Брайтон
Рома
10
Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» довел серию без поражений до 42 матчей, обыграв «Вест Хэм» в ЛЕ

«Байер» вырвал победу у «Вест Хэма» в ЛЕ и довел беспроигрышную серию до 42 игр.

Байер
Вест ХэмЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкий «Байер» дома обыграл английский «Вест Хэм» сыграли вничью в первом матче ¼ финала футбольной Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в четверг в немецком Леверкузене, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 83-й минуте открыл Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Виктор Бонифасе (90+1).

«Байер» довел беспроигрышную серию во всех турнирах до 42 матчей. Клубу из Леверкузена не хватает одной игры, чтобы повторить рекордный результат в XXI веке, принадлежащий итальянскому «Ювентусу» (43 матча без поражений в 2011—2012 годах).

Ответная встреча состоится в Лондоне 18 апреля.

Байер
2:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
После аварии его называли уродом со шрамом. А он чуть не взял 'Золотой мяч'
Грандиозный скандал в Турции: почему суперклуб бойкотировал Суперкубок?
Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра
Овечкин эффектным силовым приемом свалил канадца с ног
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь