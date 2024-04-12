Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.04
Милан
Рома
01
Футбол. Еврокубки
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
11.04
Байер
Вест Хэм
20
Футбол. Еврокубки
11.04
Бенфика
Марсель
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Брюгге
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
11.04
Астон Вилла
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Олимпиакос П
Фенербахче
32
Футбол. Еврокубки
11.04
Виктория Пл
Фиорентина
00
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
11.04
Бенфика
Марсель
21
11.04
Байер
Вест Хэм
20
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
11.04
Милан
Рома
01
14.03
Байер
Карабах
32
14.03
Ливерпуль
Спарта П
61
14.03
Аталанта
Спортинг
21
14.03
Брайтон
Рома
10
Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут

Команда Юргена Клоппа уступила 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Ливерпуль
АталантаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Аталанта» никогда не была фаворитом Лиги Европы и не считается им сейчас. Команда Джан Пьеро Гасперини — крепкий середняк в компании монструозного «Ливерпуля», непобедимого «Байера» и серьезных «Милана» с «Ромой».

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Ливерпуль0Аталанта3

Но это совсем не значит, что бергамаски не претендуют на трофей и готовились к поражению на «Энфилде». Да, им не повезло со жребием четвертьфинала, однако и в 2020 году черно-синим не посчастливилось попасть в одну группу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». А ведь это на тот момент выдающийся коллектив — действующий чемпион Англии, который в то время еще и не знал поражений в АПЛ дома на протяжении 68 матчей. Но в ЛЧ уступил — как раз «Аталанте».

К тому триумфу приложил ногу и Алексей Миранчук: тогдашний новичок итальянцев вышел на пять минут и помог своим удержать счет 2:0. Сейчас российский хавбек тоже начал матч в запасе, но уже совершенно в другом статусе. Если три с половиной года назад наш легионер — твердый запасной и лишь адаптировался в новых лиге и стране, то сейчас Гасперини решил устроить обильную ротацию. И отсутствие Миранчука в основе стало сюрпризом.

Тренерский штаб «Аталанты» поменял половину стартового состава по сравнению с воскресной встречей с «Кальяри», которую Алексей полностью посмотрел со скамейки запасных. Однако и в четверг отдохнувший Миранчук начал за бровкой, что немного удивляет.

Юрген Клопп тоже перетряхнул первых одиннадцать: в резерве остались и Салах, и Диас, и Собослаи, и Робертсон, но даже в таком усеченном виде «Ливерпуль» выглядел мощно. Однако лучше начали гости.

Уже на 3-й минуте Пашалич не реализовал вернейший момент, когда в упор пробил прямо в глаз Келлехеру. У голкипера «Ливерпуля» от удара хорвата остался огромный след на лице, но едва ли ирландец из-за этого переживал.

Источник: Reuters

Бергамаски вообще действовали активно и даже бесцеремонно — совсем не так, как большинство гостей «Энфилда». Гасперине даже здесь не отказывался от излюбленного интенсивного высокого прессинга, из-под которого хозяева все время выбирались с трудом. Но и сами не забывали создавать моменты: Нуньес мог отличиться дважды, а Эллиотт в одном эпизоде вообще умудрился одним ударом попасть и в перекладину, и в штангу.

Но открыла счет все-таки итальянская команда. «Ливерпуль» поздно среагировал на резкий выпад «Аталанты» по флангу, и Скамакка прошил Келлехера. Вскоре бергамаски могли удвоить счет, но вратарь красных ликвидировал выход Копмейнерса один на один.

В перерыве Клопп бросил в бой тяжелую артиллерию: Собослаи, Робертсона и Салаха. Египетский лидер «Ливерпуля» сразу приступил к делу и вместе с ван Дейком создал пару голевых моментов, однако счет на табло изменила «Аталанта». Причем с помощью позиционной атаки: хозяева заснули и вновь упустили Скамакку.

Источник: Reuters

«Ливерпуль» оказался в настоящей беде. Один из лидеров чемпионата Англии в заключительном сезоне Клоппа уступал дома в два мяча, да еще вскоре едва не пропустил третий. К 76-й минуте тренерский штаб красных израсходовал все пять замен. Гасперини не сделал ни одной — первую перестановку он провел лишь за минуту до конца основного времени, когда на газоне появился Миранчук.

Пожалуй, раньше войти в такую игру Алексею действительно было бы сложно, как и любому другому футболисту. Гасперини явно боялся ломать то, что и так работает, а в физической готовности своих футболистов тренер не сомневался. И правильно делал.

Источник: Reuters

«Ливерпуль» все-таки забил, но из офсайда: Салах даже не успел порадоваться, а «Энфилд» — обрести надежду. Очень быстро гипотетические 1:2 превратились в шокирующие 0:3. Пашалич исполнил личную вендетту: в декабре 2017-го хорват получил здесь семь безответных мячей в составе «Спартака», но на этот раз установил разгромный счет.

Источник: Reuters

«Ливерпуль» пытался зацепиться хотя бы за гол престижа, но слишком суетился. Никто не мог поверить в происходящее — ни Клопп, ни футболисты, ни болельщики, начавшие покидать трибуны задолго до финального свистка.

Но это случилось: одна из сильнейших команд мира сенсационно уступила «Аталанте» с крупным счетом в своей несокрушимой крепости. Через неделю в Бергамо красные будут очень злы.

Автор: Гоша Чернов

Ливерпуль
0:3
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде
Экстремально трогательная дружба: обзор фильма «Артур, ты король» с Марком Уолбергом
Исследование: 6% россиян выдают покупные блюда за свои
В российский прокат вышел фильм «Гении» о выдающихся писателях
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь