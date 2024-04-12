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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» близок к вылету, а «Байер» продолжает разрывать рекорды. Мощный день в еврокубках

Команда Оздоева проиграла в ЛК. А «Фенербахче» после скандала в Суперкубке Турции едва не совершил камбэк с 0:3.

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ПАОКЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые четвертьфиналы. В них поучаствовали два российских легионера — Алексей Миранчук из «Аталанты» и Магомед Оздоев из ПАОКа. Главные события этих матчей — в нашем обзоре.

Результаты матчей ¼ финала Лиги Европы

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Ливерпуль0Аталанта3

Миранчук начал матч на «Энфилде» на скамейке. В первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 70% времени, но команде Юргена Клоппа не хватало голевых моментов. Хотя однажды хозяева были очень близки к голу, когда мяч после удара Эллиотта попал в перекладину, срикошетил в штангу и вылетел в поле. А вот «Аталанта» свой шанс использовала. Бергамаски здорово вышли из-под прессинга через правый фланг, и Скамакка после паса в центр штрафной здорово пробил в касание.

Клопп требовал от своей команды добавить огня, но что творил в этот вечер Скамакка! На исходе часа матча форвард, не раскрывшийся в Англии, оформил дубль. Голевая атака снова пришла с правого фланга, а Конате вместо офсайда создал глубину. Это и стоило «Ливерпулю» пропущенного мяча. Команда Клоппа была не похожа на себя, тот же Скамакка мог сделать хет-трик. Потом Салах всё же забил, но из вне игры, а вот Пашалич избежал офсайда, когда потеря в центре поля привела к контрвыпаду «Аталанты» и третьему голу. Только при счёте 3:0 в пользу своей команды Джан Пьеро Гасперини выпустил на замену Миранчука. Россиянин, выйдя на поле на 89-й минуте, успел только дважды коснуться мяча. Тем не менее поучаствовал в сенсационной победе на «Энфилде».

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Байер2Вест Хэм0

«Байер» забрал мяч с первых минут, посадил «Вест Хэм» на его треть и начал атаковать, комбинируя большой группой игроков, как любит и умеет. Счёт по ударам к перерыву был 18:1! Правда, ни одно из пяти попаданий в створ не принесло команде Хаби Алонсо гола.

«Вест Хэм» держался до 83-й минуты, а в концовке всё решили стандарты. «Байер» не только продлил беспроигрышную серию со старта сезона до 42 матчей (это рекорд для леверкузенского клуба и вообще всех немецких команд), но и выиграл с хорошим для двухматчевого противостояния счётом. Оба своих гола команда Хаби Алонсо забила после угловых. Хофман преуспел на подборе, а Бонифасе отлично сыграл в воздухе — нанёс точный удар головой.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Милан0Рома1

Команда Даниэле Де Росси открыла счёт на 17-й минуте в результате углового. Дибала мастерски исполнил стандарт, доставив мяч в нужную точку, а защитники «Милана» почему-то бросили Манчини. Защитник забил головой. Правда, сам угловой «Рома», похоже, заработала благодаря судейской ошибке — в ходе атаки римлян не зафиксировали офсайд.

Этот гол оказался единственным в матче на «Сан-Сиро». Во втором тайме «Милан» не сумел отыграться, несмотря на то, что нанёс за игру 25 ударов по воротам «Ромы» (в створ — только пять). Де Росси продолжает свою успешную серию во главе римлян — пока его назначение вместо Жозе Моуринью полностью оправдывает себя.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Бенфика2Марсель1

«Марсель» в первом тайме не нанёс ни одного удара в створ ворот «Бенфики», а хозяевам хватило двух попаданий в створ для гола. После атаки по центру Рафа Силва проткнул мяч в сетку. Экс-спартаковец Жиго и остальные защитники французов неудачно сыграли этот эпизод.

После перерыва «Бенфика» забила второй гол в результате быстрой ответной атаки четыре в три. Давид Нерес, не доехавший летом до «Зенита», отдал голевой пас на Ди Марию. Но в середине второго тайма «Марсель» наконец подал признаки жизни. Команду вытаскивал её бомбардир Обамеянг: форвард, воспользовавшись ошибкой Антониу Силвы, реализовал выход один на один.

Результаты матчей ¼ финала Лиги конференций

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 19:45

Виктория Пл0Фиорентина0

Игра «Виктории Пльзень» с «Фиорентиной» получилась самой скучной в этот игровой день. Команды Мирослава Коубека и Винченцо Итальяно наиграли на двоих всего лишь на 0,49 гола по показателю xG. «Фиалки» забрали себе мяч и владели им 73% времени, тем не менее из десяти их ударов только два пришлись в створ ворот соперника. Хозяева и вовсе ограничились всего тремя ударами и одним попаданием. «Викторию Пльзень» с «Фиорентиной» разбудил бы гол, но его, видимо, отложили до ответной встречи во Флоренции. Хотя чехи, наверное, сразу согласились бы на серию пенальти.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 19:45

Олимпиакос П3Фенербахче2

По тому, что происходило в течение часа во встрече «Олимпиакоса» и «Фенербахче», можно было сделать вывод, что стамбульская команда опять вышла на поле протестовать против чего-то. Фортунис забил быстрый гол уже на 8-й минуте, Йоветич сделал счёт 2:0 после получаса игры, а на исходе часа греки выигрывали крупно — третий мяч в ворота турок положил Шикинью. Однако «Фенербахче» с экс-армейцем Бекао и бывшим динамовцем Шиманьским в составе смог вернуться в игру благодаря пенальти и сохранить интригу на ответный матч. Тадич реализовал 11-метровый, а затем Кахведжи забил с паса Шиманьского.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Астон Вилла2Лилль1

«Астон Вилла» забила относительно быстрый гол, успешно использовав стандартное положение. Макгинн хорошо подал угловой, Уоткинс столь же хорошо пробил головой. После этого «Лилль» прессинговал и больше владел мячом, а хозяева чувствовали себя в такой игре не слишком комфортно.

Однако в начале второго тайма «Астон Вилла» снова поймала оборону «Лилля» на ошибке на стандарте. Хозяева разыграли угловой, а потом последовала передача к полукругу на Макгинна. Защитники почему-то оставили свободной опасную зону, и шотландец забил классным ударом.

Но англичане не удержали комфортное преимущество перед поездкой во Францию. В этом матче все голы забивались после стандартов! Экс-хавбек «Краснодара» Кабелла стал автором голевой передачи с углового на Диаките.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/4 финала, 11.04.2024, 22:00

Брюгге1ПАОК0

Оздоев появился в стартовом составе ПАОКа. Уже на 6-й минуте российский легионер и его партнёры по греческой команде с грустью наблюдали за тем, как в ворота их хорватского вратаря Котарски влетает мяч. Точный удар норвежского полузащитника Ветлесена стал единственным попаданием в створ на две команды до перерыва.

Оздоев сыграл 72 минуты и был заменён при счёте 1:0. Статистика россиянина: 26 касаний мяча, 79% точных передач, одна обводка, три отбора мяча и четыре из пяти выигранных единоборств. Уже без Оздоева ПАОК привёз пенальти в свои ворота — Котарски опоздал к мячу и сфолил. Впрочем, хорват сам же и исправился, отбив 11-метровый в исполнении Тьяго.

Автор: Анатолий Романов

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