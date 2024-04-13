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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брейне перед матчем с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне не принял участие в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3) из-за плохого самочувствия.

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Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брёйне перед матчем с «Реалом» | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Daily Star, футболист считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до начала матча. В «Манчестер Сити» были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако этого не произошло.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Реал
3:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
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