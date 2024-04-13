Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брейне перед матчем с «Реалом»

Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брёйне перед матчем с «Реалом» | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Daily Star, футболист считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до начала матча. В «Манчестер Сити» были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако этого не произошло.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.