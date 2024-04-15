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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Мюллер — о травме Комана: Мы не впервые теряем ключевых игроков перед Лигой чемпионов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о травме своего партнёра по команде — французского вингера Кингсли Комана.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Футболист мюнхенской команды получил травму в прошлую субботу в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (2:0). Из-за этого повреждения Коман был заменён на 50-й минуте встречи.

«За то время, что я здесь играю, мы не впервые лишаемся своих ключевых игроков перед четвертьфинальными и полуфинальными матчами Лиги чемпионов УЕФА: мы теряли и Рибери с Роббеном», — цитирует слова Мюллера Sky Sport DE.

В среду, 17 апреля, мюнхенцам предстоит ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». В первом матче в Лондоне была зафиксирована ничья — 2:2.

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