Мюллер — о травме Комана: Мы не впервые теряем ключевых игроков перед Лигой чемпионов

Футболист мюнхенской команды получил травму в прошлую субботу в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (2:0). Из-за этого повреждения Коман был заменён на 50-й минуте встречи.

«За то время, что я здесь играю, мы не впервые лишаемся своих ключевых игроков перед четвертьфинальными и полуфинальными матчами Лиги чемпионов УЕФА: мы теряли и Рибери с Роббеном», — цитирует слова Мюллера Sky Sport DE.