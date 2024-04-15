На матч «Барса» — «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» — словенец Винчич

Матч «Барселона» — «ПСЖ» (первая игра — 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР — Марко Фриц из Германии.

На игру «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» (первый матч — 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР — Нейц Кайтазович.