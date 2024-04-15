На матч «Барса» — «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» — словенец Винчич
Назначены судьи на ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.
Барселона
ПСЖ
Боруссия Д
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Назначены судьи на ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» (первая игра — 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР — Марко Фриц из Германии.
На игру «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» (первый матч — 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР — Нейц Кайтазович.
Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.