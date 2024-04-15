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11:24 (мск), источник: Sports

На матч «Барса» — «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» — словенец Винчич

Назначены судьи на ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

Барселона
ПСЖ
Боруссия Д
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Матч «Барселона» — «ПСЖ» (первая игра — 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР — Марко Фриц из Германии.

На игру «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» (первый матч — 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР — Нейц Кайтазович.

Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

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