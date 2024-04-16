Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Футбол. Зарубежный
15.04
Фиорентина
Дженоа
11
Футбол. Первая лига
15.04
Нефтехимик
Динамо Мх
03
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
10.04
Атлетико
Боруссия Д
21
10.04
ПСЖ
Барселона
23
9.04
Арсенал
Бавария
22
9.04
Реал
Манчестер Сити
33
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
12.03
Барселона
Наполи
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
02:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется

У парижан мало шансов на выход в полуфинал.

Барселона
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется | Источник: AFP 2023

«Барселона» и «ПСЖ» сыграли на прошлой неделе ярчайшие 3:2 на «Парк де Пренс» — фанаты каталонцев и нейтральные зрители в восторге. Чего нельзя сказать о болельщиках парижского гранда. Чемпионы Франции показали невнятную игру и, несмотря на небольшое преимущество «Барсы», имеют минимум шансов на проход в полуфинал.

«Барса» точно не позволит «ПСЖ» владеть мячом — в другом стиле парижане не умеют играть

«ПСЖ» был очень хорош в первые 15−20 минут обоих таймов, когда включался в высокий агрессивный прессинг, а игроки владели мячом не ради набивания статистики, а для выдергивания соперника из своих зон и создания пространства. В плане прессинга эталоном служило начало первого тайма, в плане владения — вторая половина матча, когда игроки атаки активно перемещались по полю и вбегали в чужую треть.

Кажется, футболисты первые минуты играли для души, а через несколько минут натыкались на яростного Луиса Энрике у бровки, который требовал придерживаться изначального плана, — и «ПСЖ» затухал. Уровень давления спадал, а с мячом наблюдалось фирменное «перекати-поле», присущее командам Энрике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч показал, что парижане могут демонстрировать крутую игру и добиваться результата на высшем уровне, но тренер будто сковывает атакующий потенциал команды. В плане догматизма с Энрике может посоперничать разве что Марсело Бьелса или Сергей Галицкий. Даже Гвардиола и Хави, такие же носители каталонской ДНК, не столь категоричны в футбольных взглядах.

Луис отчаянно хочет построить французскую «Барселону» в Париже. Каталонское прошлое и требл в сезоне-2014/15 до сих пор не отпускают Энрике. На одной из пресс-конференций он сказал: «Без сомнения, я лучше всех представляю стиль “Барселоны”. Это не мнение, посмотрите на статистику: владение мячом, моменты, прессинг, трофеи». Звучит как шутка над прессой, но Луис вполне серьезно мог так считать.

Интересно, что тот самый требл в «Барселоне» Энрике выиграл, отступив от своих догм. Летом 2014-го в клуб привезли Луиса Суареса, и так образовалась легендарная связка МСН — тренеру пришлось адаптироваться и вертикализировать игру, чтобы трио имело пространство, а также чаще встречалось с мячом и творило магию у чужих ворот (согласно философии Энрике, магия должна твориться в центре поля или у своих ворот).

Наличие Мбаппе, Дембеле, Рамуша, Коло-Муани и Барколя само по себе взывает к вертикальному стилю игры, учитывая их взрывную скорость и дриблинг. Ситуация еще очевиднее, чем в «Барселоне» — 2014/15. Однако Энрике по-прежнему витает в облаках со своим утопическим футболом.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/4 финала, 16.04.2024, 22:00

Барселона-ПСЖ-

Если Луис получает экстаз от 80% владения мячом против «Нанта», то он может быть доволен. Если брать все команды топ-5 лиг, то, согласно FBRef, «ПСЖ» по количеству и точности передач за матч занимает лидирующие позиции, а еще располагается на 2-м месте по пасам в финальную треть. Вроде все хорошо, но по передачам в чужую штрафную парижане уже на 10-м месте, по набору очков и забитым голам — 6-е место, а по количеству ударов совсем печаль — 17-е место. То есть команда по заветам Энрике много владеет мячом и вроде контролирует игру, но вот с созданием опасных моментов уже возникают проблемы.

В идеале «ПСЖ» должен входить в топ-3 по этим показателям, учитывая, насколько сильно парижане превосходят остальные клубы Франции. С начала 2020-х, с наступлением кризиса «Лиона», у них нет стабильного конкурента на внутренней арене: «Марсель» походит на французский «Спартак», а «Ренн» и «Монако» каждый сезон устраивают турнирные качели.

Настораживает и то, что «ПСЖ» не сможет играть в свой футбол на выезде с «Барселоной»: домашние трибуны дадут каталонцам дополнительный стимул лишить соперника мяча. А без него парижане беспомощны. Конечно, перед глазами Луиса Энрике еще могут промелькнуть флешбэки со времен МСН, и он может сделать ставку на контратакующую игру, которая, как бы пафосно ни звучало, заложена в ДНК многих игроков «ПСЖ». Но скорее Антонио Конте отойдет от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками, чем Энрике пойдет на такой шаг.

Складывается впечатление, что Луис огорчен треблом в 2015-м, ведь он был добыт вопреки философии тренера. И сейчас он усиленно хочет доказать миру, что с его стилем можно творить историю. Это не плохо, но крайне непрактично. Особенно если в жертву приносятся трофеи.

Артем Никулин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга
Случайная встреча и отмененная помолвка: история любви Овечкина и Кириленко
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь