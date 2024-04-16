«Барселона» — «ПСЖ»: Мбаппе, Педри, Ямаль и Дембеле выйдут с первых минут
«Барселона» и «ПСЖ» объявили стартовые составы перед ответной игрой ¼ финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.
Барселона
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
«Барселона» и «ПСЖ» объявили стартовые составы перед ответной игрой ¼ финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.
«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Рафинья, Левандовски.
Запасные: Пенья, Астралага, Мартинес, Торрес, Феликс, Алонсо, Ромеу, Роке, Касадо, Фермин, Гуи, Форт.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Барколя, Дембеле, Мбаппе.
Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мукиеле, Солер, Беральдо, Шкриньяр.
В первом матче в Париже «Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 3:2.