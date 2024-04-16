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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» — «ПСЖ»: Мбаппе, Педри, Ямаль и Дембеле выйдут с первых минут

«Барселона» и «ПСЖ» объявили стартовые составы перед ответной игрой ¼ финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.

Барселона
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Запасные: Пенья, Астралага, Мартинес, Торрес, Феликс, Алонсо, Ромеу, Роке, Касадо, Фермин, Гуи, Форт.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мукиеле, Солер, Беральдо, Шкриньяр.

В первом матче в Париже «Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 3:2.

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