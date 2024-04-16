«Боруссия» — «Атлетико». Стартовые составы на матч ¼ финала Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» и «Атлетико» назвали составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
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АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Дортмундская «Боруссия» и «Атлетико» назвали составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
«Боруссия»: Кобель, Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Забитцер, Джан, Брандт, Адейеми, Санчо, Фюллькруг.
«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Хименес, Витсель, Молина, Льоренте, Коке, де Пауль, Гризманн, Мората.
Матч «Боруссия» — «Атлетико» состоится 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой встреча мадридцы выиграли со счетом 2:1.