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22:10 (мск), источник: Sport24

«Боруссия» — «Атлетико». Стартовые составы на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и «Атлетико» назвали составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.

Боруссия Д
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь

«Боруссия»: Кобель, Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Забитцер, Джан, Брандт, Адейеми, Санчо, Фюллькруг.

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Хименес, Витсель, Молина, Льоренте, Коке, де Пауль, Гризманн, Мората.

Матч «Боруссия» — «Атлетико» состоится 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой встреча мадридцы выиграли со счетом 2:1.

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