Такой «Арсенал» никогда не выиграл бы трофей. «Бавария» просто выкинула его из ЛЧ

Бавария — Арсенал — 1:0, обзор матча, статистика, составы команд, 17 апреля 2024 года, Лига чемпионов, календарь | Источник: Чемпионат.com

«Бавария» вопреки многим прогнозам выбила «Арсенал» из Лиги чемпионов и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».

У «Баварии» из-за кадровых проблем с фланговыми игроками левый край закрывала не самая ожидаемая связка Мазрауи — Геррейру. Португалец действовал в группе атаки вместе с Мусиалой, Зане и Кейном. При обороне этот квартет располагался достаточно узко, чтобы перекрывать все направления передач «канониров» через центр и полуфланги. «Арсенал» активно заполнял эти зоны, в том числе за счёт смещений левого защитника. Разве что в Мюнхене вышел не критикуемый часто экс-игрок «Уфы» Зинченко, а японец Томиясу.

Команда Микеля Артеты больше контролировала мяч, но с трудом находила свободное пространство. Соперники вообще при владении не рисковали — ничья в Лондоне не требовала ни от кого «взрывать» игру. Атаки «Баварии» на скорости поначалу выглядели опаснее. Например, Кейн своими первыми двумя касаниями в течение шести стартовых минут нанёс два удара. Англичанин был близок к тому, чтобы испортить настроение соотечественникам, вот только не попадал в цель. Ещё запомнился быстрый контрвыпад четыре в четыре — «Арсенал» спас от неприятностей подкат Уайта.

Во второй половине первого тайма и у ворот Нойера стало горячо. Однажды голкипер «Баварии», здорово вылетев из ворот, пусть и с риском, предотвратил потенциально голевой момент. А лучший шанс «Арсенала» за 45 минут, пожалуй, был у Мартинелли, который бил в касание с 12 метров. Но мяч нашёл лишь руки Нойера. Хороший отрезок принёс «канонирам» к перерыву почти двукратный перевес по передачам на чужой трети поля и по ударам (6:4, а в створ и из пределов штрафной — 3:1). Кейн же после яркого начала как-то растворился на поле.

Уже через минуту после начала второго тайма «Бавария» должна была забивать. Если до перерыва мюнхенцы не сделали ни одного точного кросса, то тут в первой же атаке Киммих вырезал подачу на Горецку, а полузащитник свободно пробил головой. «Арсеналу» невероятно повезло — мяч остановила перекладина. Потом «Бавария» несколько раз выходила из-под прессинга «канониров» за счёт чудесной игры ногами Нойера. Один из таких эпизодов едва не завершился автоголом Салиба, когда команда Томаса Тухеля провела быстрый контрвыпад.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, по тому, как складывалась игра в эти минуты, скорее «Бавария» забила бы, чем «Арсенал». Так и получилось. На исходе часа матча мюнхенцы провели широкую атаку, Геррейру подал в центр штрафной, а защитники «Арсенала», сконцентрировавшись на мяче и Кейне, прозевали врывание правого защитника Киммиха из глубины. Мартинелли упустил своего оппонента по флангу — Йозуа даже прыжок не потребовался, чтобы точно пробить головой.

«Арсенал», пропустив гол, выглядел растерянным. Не мог вернуть себе мяч, не справлялся со скоростью «Баварии». Мало чем напоминал претендента на чемпионство в Англии. Перед тем как «канониры» заработали свой первый угловой в матче, команда Артеты проигрывала по этой статистике стандартов — 0:7!

«Бавария» же играла настолько уверенно, словно она только что выиграла чемпионский титул в Бундеслиге. Во втором тайме команда Тухеля перебила «Арсенал» почти в четыре раза — 11:3 (в створ — 2:0, из штрафной — 9:3). У лондонцев не получился даже внятный финальный штурм. Более-менее опасный момент был у Эдегора, но он не забил, а судья, к негодованию капитана, отнял у «канониров» заслуженный угловой. Всё было в этот вечер против «Арсенала».