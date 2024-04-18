«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Первый матч завершился вничью со счетом 3:3. Основное время ответной встречи закончилось со счетом 1:1, в составе гостей гол забил Родриго (12-я минута), у «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брюйне (76). В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии пенальти «Реал» одержал победу — 4:3, два удара отразил украинский вратарь испанской команды Андрей Лунин.

В полуфинале мадридская команда встретится с германской «Баварией», которая в ¼ финала оказалась сильнее английского «Арсенала» (2:2, 1:0). В другом полуфинале германская «Боруссия» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Первые матчи ½ финала пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные игры — 7 и 8 мая.

«Манчестер Сити» является победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23. Команда впервые выиграла трофей, обыграв в финале итальянский «Интер». «Реал» является 14-кратным победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира, мадридская команда выигрывала титул в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0073387aa5fab85b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241200&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз с 2020 года. В сезоне-2019/20 команды играли между собой в ⅛ финала, тогда по сумме двух матчей сильнее был английский клуб (2:1, 2:1). В 2022 году в ½ финала победу после двух игр одержал «Реал» (3:4, 3:1). В прошлом сезоне команды вновь сыграли в полуфинале, победу в двухматчевом противостоянии одержал «Манчестер Сити» (1:1, 4:0).