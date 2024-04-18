Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Я бы предпочёл победу, но поздравляю “Реал”. Мы сделали всё, поэтому я абсолютно не сожалею ни о чём из того, что мы сделали. Как тренер я всегда говорю: главное забивать больше и меньше пропускать, и мы сделали всё. Мы играли исключительно, но, к сожалению, не смогли победить, так что это то, что есть. Иногда можно выиграть по пенальти, а иногда — нет. Но в игре мы не реализовали те моменты, которые у нас были, хотя и защищались очень хорошо. Все выступили на высоком уровне», — приводит слова Гвардиолы BBC.