«Реал» берет все серии пенальти уже 12 лет. А у «Сити» как раз проблемы

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Безумный четвертьфинал «Реала» и «Ман Сити» не мог закончиться без драмы — последнего полуфиналиста определяли в серии пенальти. Несмотря на промах Луки Модрича, «Реал» победил — идеально пробили остальные (Джуд, Васкес, Начо, Рюдигер), шикарно сыграл Андрей Лунин, взявший удары Бернарду и Ковачича.

И какая разница, что у «Сити» в игре было большое преимущество по владению и ударам. Если серия пенальти, выиграет «Реал» — это же понятно.

Забрали все послематчевые серии с 2012-го.

● Последнее поражение «Реала» в серии пенальти — тот самый матч на «Бернабеу». Мануэль Нойер потащил удары Криштиану Роналду и Кака, но Икер Касильяс вернул «Реал» в игру сэйвами после ударов Тони Крооса и Филиппа Лама. Шансы на полуфинал заруинил Серхио Рамос, ударивший куда-то на окраину Мадрида.

● В финале ЛЧ-2015/15 «Реалу» помогли промахи «Атлетико», а в трех следующих как минимум один удар отбивали голкиперы.

У «Ман Сити» все наоборот — последние серии пенальти чаще не удаются.

● Сэйв Эдерсона после удара Луки Модрича — первый для вратарей «Сити» за пять лет. Предыдущим кипером «Сити», отражавшим пенальти в серии, был Клаудио Браво.

● В сезоне-2023/24 у «Ман Сити» было уже три серии пенальти, победили только «Севилью» в Суперкубке УЕФА.

● После прихода Пепа «Сити» выиграл пять серий подряд (четыре в Кубке лиги, одну в Суперкубке Англии). А потом что-то сломалось — только одна победа в четырех последних.

Так и отдали полуфинал ЛЧ — уже нет шансов защитить титул.