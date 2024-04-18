«Мы опустошены и раздавлены». Райс — о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов

«Мы опустошены, мы по-настоящему раздавлены. Это трудно выразить словами. По ходу первого матча у нас был отличный шанс повести в два мяча, но затем мы оказались в непростой ситуации и смогли вырвать ничью. После игры в воскресенье мы приехали в Мюнхен отдохнувшими и готовыми к матчу.



Мы играли уверенно, но нам не хватало остроты. Мы пропустили гол, который не является типичным для нас. И вылетать после такого удара головой в игре, где к этому особо не было никаких предпосылок, это самое обидное, если честно.



Мне больно. Я выходил на поле с огромными голодом, желанием и страстью. Я просто хотел, чтобы “Арсенал” переступил эту черту, как и все мы. Это было видно в каждом из нас», — приводит слова Райса клубная пресс-служба.