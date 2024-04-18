Гвардиола не винит Бернарду Силву за незабитый пенальти: Такое случается

«Бернарду попросил дать исполнить пенальти, он надежный игрок и решил пробить таким образом. Но какой хороший матч провел Бернарду! Такое случается.



Я должен от всего сердца поблагодарить этих игроков за то, как они играли. Но в футболе главное — побеждать, и мы сделали недостаточно, но все же провели выдающуюся игру.



Иногда вы побеждаете в серии пенальти, иногда нет. Но в игре мы не реализовали моменты, которые у нас были», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.