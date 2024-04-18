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11:47 (мск), источник: Sport24

Гвардиола не винит Бернарду Силву за незабитый пенальти: Такое случается

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал полузащитника «горожан» Бернарду Силву, который не реализовал пенальти в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Основное и дополнительное время в Манчестере завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила мадридская команда (4:3), который вышла в полуфинал (первый матч — 3:3).

Португалец в серии 11-метровых пробил по центру ворот, голкипер «Реала» Андрей Лунин не сдвинулся в места и поймал мяч.

«Бернарду попросил дать исполнить пенальти, он надежный игрок и решил пробить таким образом. Но какой хороший матч провел Бернарду! Такое случается.

Я должен от всего сердца поблагодарить этих игроков за то, как они играли. Но в футболе главное — побеждать, и мы сделали недостаточно, но все же провели выдающуюся игру.

Иногда вы побеждаете в серии пенальти, иногда нет. Но в игре мы не реализовали моменты, которые у нас были», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (0:1)
Реал
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