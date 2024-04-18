Тухель стал первым немецким тренером, выходившим в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

«Бавария» под руководством 50-летнего специалиста обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (3:2) вышла в полуфинал турнира.

Как отмечает Opta, Тухель стал первым немецким тренером, который выходил в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами. Ранее ему удалось сделать это с «ПСЖ» и «Челси».

За выход в финал турнира «Бавария» поспорит с «Реалом».