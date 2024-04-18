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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:49 (мск), источник: Sport24

Тухель стал первым немецким тренером, выходившим в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

Томас Тухель установил уникальное достижение в Лиге чемпионов среди немецких тренеров.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Бавария» под руководством 50-летнего специалиста обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (3:2) вышла в полуфинал турнира.

Как отмечает Opta, Тухель стал первым немецким тренером, который выходил в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами. Ранее ему удалось сделать это с «ПСЖ» и «Челси».

За выход в финал турнира «Бавария» поспорит с «Реалом».

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