Артета — о вылете «Арсенала» из ЛЧ: Нужны годы, чтобы научиться играть в этом турнире

«Мы не играли в этом турнире семь лет; мы не оказывались в ¼ финала Лиги чемпионов 14 лет. Тому есть причина, и мы хотим сделать всё, чтобы улучшить свои результаты. Мы должны этому научиться. Но на это потребуются годы», — приводит слова Артеты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).