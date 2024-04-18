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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Артета — о вылете «Арсенала» из ЛЧ: Нужны годы, чтобы научиться играть в этом турнире

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

АрсеналЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Канониры» уступили «Баварии» (0:1) в ответном матче ¼ финала.

«Мы не играли в этом турнире семь лет; мы не оказывались в ¼ финала Лиги чемпионов 14 лет. Тому есть причина, и мы хотим сделать всё, чтобы улучшить свои результаты. Мы должны этому научиться. Но на это потребуются годы», — приводит слова Артеты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоялся накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).

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