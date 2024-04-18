Алисон — о матче с «Аталантой»: Мы проиграли им дома и должны сыграть лучше на выезде

«Мы не можем позволить себе допустить ошибку, которая усугубит ситуацию. Конечно, поражение 0:3 дома — это не то, с чем мы, игроки “Ливерпуля”, должны смириться. Мы должны играть лучше. Должны не пропускать и реализовывать те моменты, которые у нас будут. И я говорю это, потому что знаю, что моменты будут. Я доверяю нашим нападающим и защитникам, я знаю, что у нас качественная команда», — приводит слова Алисона пресс-служба клуба.