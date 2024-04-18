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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Алисон — о матче с «Аталантой»: Мы проиграли им дома и должны сыграть лучше на выезде

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон высказался в преддверии ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Аталантой».

Ливерпуль
АталантаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы не можем позволить себе допустить ошибку, которая усугубит ситуацию. Конечно, поражение 0:3 дома — это не то, с чем мы, игроки “Ливерпуля”, должны смириться. Мы должны играть лучше. Должны не пропускать и реализовывать те моменты, которые у нас будут. И я говорю это, потому что знаю, что моменты будут. Я доверяю нашим нападающим и защитникам, я знаю, что у нас качественная команда», — приводит слова Алисона пресс-служба клуба.

Ответный матч ¼ финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится сегодня, 17 апреля, и пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Аталанта» одержала победу со счётом 3:0.

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