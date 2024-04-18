Беллингем: Перед началом игры с «Ман Сити» Анчелотти зевал, я подумал, что ему скучно

«Его самая большая сила заключается в том, что он наделяет парней свободой. Некоторые команды играют чётко по системе, и им сложно противостоять, но наша сильная сторона — импровизация. Перед матчем с “Сити” я увидел Карло зевающим и спросил у него: “Босс, тебе скучно?” Он ответил: “Да. Ты должен выйти на поле и сделать всё, чтобы мне стало веселее”. Карло уверен в себе. И это уверенность передаётся нам», — приводит слова Беллингема Tuttosport.