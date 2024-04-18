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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» в большинстве обыграла «Викторию Пльзень» и вышла в полуфинала ЛК

Завершился матч ¼ финала Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и чешская «Виктория Пльзень».

Фиорентина
Виктория ПлЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 67-й минуте встречи полузащитник «Виктории Пльзень» Каду получил прямую красную карточку.

На 92-й минуте (первый дополнительный тайм) нападающий «фиалок» Николас Гонсалес открыл счёт в матче. На 108-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил второй гол своей команды.

Благодаря этой победе «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги конференций, где она сыграет с победителем пары ПАОК — «Брюгге».

Первый матч между командами завершился со счётом 0:0. Эта игра проходила 11 апреля в Чехии. В качестве главного арбитра той встречи выступил Орель Гринфилд.

Фиорентина
2:0ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Виктория Пл
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