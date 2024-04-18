«Фиорентина» в большинстве обыграла «Викторию Пльзень» и вышла в полуфинала ЛК

Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 67-й минуте встречи полузащитник «Виктории Пльзень» Каду получил прямую красную карточку.

На 92-й минуте (первый дополнительный тайм) нападающий «фиалок» Николас Гонсалес открыл счёт в матче. На 108-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил второй гол своей команды.

Благодаря этой победе «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги конференций, где она сыграет с победителем пары ПАОК — «Брюгге».