«Фиорентина» и «Астон Вилла» стали первыми полуфиналистами Лиги конференций

ТАСС, 18 апреля. Итальянская «Фиорентина» и английская «Астон Вилла» пробились в полуфинальную стадию футбольной Лиги конференций. По итогам двухматчевых противостояний команды победили чешскую «Викторию» и французский «Лилль» соответственно.

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/4 финала, 18.04.2024, 19:45 Фиорентина 2 Виктория Пл 0 ДВ

Встреча во Флоренции завершилась победой «Фиорентины» в дополнительное время со счетом 2:0, голы забили Николас Гонсалес (92-я минута) и Кристиано Бираги (108). Полузащитник «Виктории» Каду оставил команду в меньшинстве на 66-й минуте игры, получив прямую красную карточку. Перед началом матча прошла минута молчания в память о генеральном директоре «Фиорентины» Джузеппе Бароне, который умер 19 марта на 58-м году жизни.

Голы Гонсалеа и Бираги стали единственными в этом противостоянии, так как первая встреча клубов в Чехии завершилась нулевой ничьей. По ходу ответного матча футболисты «Виктории» ни разу не пробили в створ ворот соперника, «Фиорентина» же 36 раз ударила по воротам соперника (9 в створ). В полуфинале «Фиорентина» сыграет с сильнейшим из пары «Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция), бельгийцы в первом матче одолели соперника со счетом 1:0.

Для определения второго полуфиналиста также не хватило 180 минут, командам даже потребовалась серия послематчевых пенальти, чтобы выявить сильнейшего. Первый матч завершился победой «Астон Виллы» со счетом 2:1, основное время ответной встречи, которая проходила во Франции, завершилось с таким же счетом в пользу «Лилля», в составе хозяев забитыми мячами отметились бывший игрок московского ЦСКА Юсуф Языджи (15) и Бенжамен Андре (68), у «Астон Виллы» отличился Мэтти Кэш (87). В серии пенальти победу одержала «Астон Вилла» (4:3), которую возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ранее в общей сложности четыре раза побеждавший в Лиге Европы с испанскими клубами — трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Следующий соперником «Астон Виллы» станет победитель противостояния между греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче» (первый матч — 2:2).

На 39-й минуте желтую карточку за затяжку времени получил вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Позднее аргентинец получил предупреждение за неспортивное поведение по ходу серии пенальти, однако желтые карточки, полученные во время игры, не распространяются на серию 11-метровых ударов, поэтому Мартинес не был удален с поля. Он отразил два удара в серии и принес своей команде победу.