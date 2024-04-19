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00:30 (мск), источник: ТАСС

«Байер» установил рекорд XXI века по продолжительности беспроигрышной серии для топ-5 лиг

Германская команда не знает поражений на протяжении 44 матчей.

Байер
Вест ХэмЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 18 апреля. Германский футбольный клуб «Байер» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с английским «Вест Хэмом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

По итогам двух встреч «Байер» прошел в полуфинал. В первой игре команда из Германии одержала победу (2:1). На следующей стадии новоявленному чемпиону Германии будет противостоять «Рома», которая взяла верх в битве с другим итальянским клубом — «Миланом» (1:0, 2:1).

Леверкузенский клуб продлил беспроигрышную серию до 44 матчей, команда не знает поражений в нынешнем сезоне — 38 побед и 6 ничьих во всех турнирах. «Байер» превзошел рекорд итальянского «Ювентуса» по продолжительности серии без поражений в различных соревнованиях среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке. В сезоне-2011/12 «Ювентус» не уступал соперникам на протяжении 43 встреч.

По ходу сезона «Байер» впервые стал чемпионом Германии, ранее команда за 120-летнюю историю пять раз завоевывала серебряные награды национального первенства. Также клубу предстоит сыграть в финале Кубка Германии. В случае успешного выступления в оставшихся матчах сезона «Байер» может оформить требл — выиграть лигу, кубок и еврокубок.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». Финал текущего розыгрыша пройдет 22 мая в Дублине. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 1:0
Байер
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