«Рома» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Лиги Европы | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. Матч завершился победой «волков» со счётом 2:1 (общ. 3:1). Благодаря этому результату римский клуб вышел в полуфинал турнира.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 22-й минуте нападающий «волков» Пауло Дибала укрепил преимущество своей команды.

На 86-й минуте футболист «Милана» Маттео Габбиа сократил отставание гостей.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в игре забил защитник Джанлука Манчини.