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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч ¼ финала Лиги Европы, в котором встречались итальянские «Рома» и «Милан».

Рома
МиланЛига Европы: таблица и календарь
«Рома» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Лиги Европы | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. Матч завершился победой «волков» со счётом 2:1 (общ. 3:1). Благодаря этому результату римский клуб вышел в полуфинал турнира.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 22-й минуте нападающий «волков» Пауло Дибала укрепил преимущество своей команды.

На 86-й минуте футболист «Милана» Маттео Габбиа сократил отставание гостей.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в игре забил защитник Джанлука Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды. В матче 3-го тура «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:1. В игре 20-го тура миланский клуб выиграл у «волков» со счётом 3:1. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 очков и занимает пятое место. После 32 игр чемпионата Италии «Милан» заработал 69 очков и расположился на второй строчке.

Рома
2:1
Первый тайм: 2:0
Милан
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