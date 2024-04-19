«Аталанта» «съела» «Ливерпуль». Миранчук поучаствовал в исторической победе

Аталанта — Ливерпуль — 0:1, обзор матча, статистика, составы команд, 18 апреля 2024 года, Лига Европы, четвертьфинал | Источник: Чемпионат.com

«Аталанта» выбила «Ливерпуль» из Лиги Европы! Алексей Миранчук и его команда продолжают бороться за победу в еврокубке. А главный фаворит — вне игры.

Сам Миранчук после трёх матчей на скамейке запасных вернулся в основу «Аталанты». Россиянин занял позицию правого форварда в тактической схеме 3−4−1−2. В результате наш легионер, как правило, пересекался на поле с капитаном «Ливерпуля» ван Дейком, прессинговал его и принимал мяч под его давлением.

«Ливерпуль» забил быстрый гол после первой же опасной атаки, так что команде Джан Пьеро Гасперини требовалось удерживать с самого начала преимущество в два мяча, а не в три, как казалось перед стартовым свистком. «Аталанту» подвёл левый латераль Руджери, заблокировавший рукой кросс Трента. Салах, исполняя 11-метровый, перехитрил голкипера Муссо. Египтянин пробил в левый от вратаря угол, а аргентинец прыгнул в правый и только улетел от мяча.

«Аталанта» старалась высоко встречать «Ливерпуль», чтобы отодвинуть соперника от собственной штрафной. Команда Юргена Клоппа стремилась разбивать прессинг так, чтобы проводить атаки на скорости. Бергамаски допускали ошибки в обороне, но кто не допускал бы против «Ливерпуля»? В первом тайме англичане нанесли восемь ударов по воротам, трижды попали в створ и создали ещё два-три голевых момента, однако реализация подводила. Салах даже выход один на один загубил.

У Миранчука были и яркие, успешные действия, и неудачные. Однажды перехватом и тонкой проникающей передачей он соорудил голевой момент для Скамакки, вот только герой первого матча залез в офсайд. Потом сам Алексей выходил на один на один после двоечки со Скамаккой, но сделал плохое первое касание — Алисон раньше успел к мячу. Тем не менее именно россиянин нанёс единственный удар «Аталанты» до перерыва, пробив с линии штрафной рядом со штангой. Ещё у бергамасков был гол Копмейнерса, справедливо отменённый из-за очевидного очередного офсайда.

Бодрый старт после перерыва в исполнении «Аталанты» принёс хозяевам ещё один момент с участием Миранчука. Алексей развил атаку передачей направо на латераля Дзаппакосту, а тот вырезал кросс. Россиянин готов был пробить по воротам из хорошей позиции, но мяч у него с ноги снял одноклубник Копмейнерс. Шанс был упущен. После эпизода Миранчук обратился к голландцу, сказав, вероятно, на чистом итальянском: «Что же ты сделал, дружище!».

«Ливерпуль» пытался прижать «Аталанту» к её штрафной, но не получалось. Бергамаски не садились низко, здорово возвращали себе мяч в среднем блоке. Организовывали достаточно опасные контрвыпады. Например, в середине второго тайма, когда неточный пас Миранчука загубил потенциальный выход один на один. Поспешил Алексей — не вложил мяч в ногу партнёру.

Гасперини тянул с заменами, и, лишь когда Клопп сделал четыре, тренер «Аталанты» добавил на поле две пары свежих ног. Тем не менее Миранчука оставил в игре. Джан Пьеро видел, что россиянин физически выдерживает, из прессинга не выпадает. Только на 79-й минуте Алексей ушёл отдыхать — его поменял Лукман. Статистика Миранчука: 40 касаний мяча (включая два в чужой штрафной), один удар, 16 точных передач из 19, два отбора, один перехват, пять выигранных единоборств из 13 и три заработанных на себе фола. В целом для Алексея это была игра, за которую не стыдно.

Удивительно, но у «Ливерпуля» ничего не клеилось впереди. Все связи между группами обороны и атаки были разорваны. Не находилось того, кто смог бы решить эпизод за счёт индивидуальных действий. Вера-то у англичан как будто была, а вот энергии минимум для такого энерджайзера, как команда Клоппа. Почти идеальный матч с точки зрения обороны для «Аталанты». Счёт по ударам во второй половине — 7:2 (в створ — 2:2). Представьте себе, бергамаски прошли ливерпульцев, потому что действительно были сильнее в двух встречах.