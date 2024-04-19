Определились пары ½ финала Лиги Европы УЕФА | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, в ½ финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы вышли итальянские «Рома» и «Аталанта», немецкий «Байер» и португальская «Бенфика».

Пары ½ финала Лиги Европы:

«Аталанта» — «Марсель».

«Рома» — «Байер».

Первые матчи ½ финала Лиги Европы пройдут 2 мая, а ответные игры состоятся 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».