Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.04
Рома
Милан
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Аталанта
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
18.04
Вест Хэм
Байер
11
Футбол. Еврокубки
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
18.04
ПАОК
Брюгге
02
Футбол. Еврокубки
18.04
Фенербахче
Олимпиакос П
П 2:3
10
Футбол. Еврокубки
18.04
Лилль
Астон Вилла
П 3:4
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Фиорентина
Виктория Пл
20
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
18.04
Вест Хэм
Байер
11
18.04
Аталанта
Ливерпуль
01
18.04
Рома
Милан
21
18.04
Марсель
Бенфика
П 4:2
10
11.04
Милан
Рома
01
11.04
Ливерпуль
Аталанта
03
11.04
Байер
Вест Хэм
20
11.04
Бенфика
Марсель
21
Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились пары ½ финала Лиги Европы УЕФА

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги Европы, по итогам которых были определены все полуфиналисты турнира.

Аталанта
Марсель
Рома
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Определились пары ½ финала Лиги Европы УЕФА | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, в ½ финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы вышли итальянские «Рома» и «Аталанта», немецкий «Байер» и португальская «Бенфика».

Пары ½ финала Лиги Европы:

«Аталанта» — «Марсель».

«Рома» — «Байер».

Первые матчи ½ финала Лиги Европы пройдут 2 мая, а ответные игры состоятся 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанцы обыграли римскую «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь