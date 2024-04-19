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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» оказался сильнее «Бенфики» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч ¼ финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и португальская «Бенфика».

Марсель
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«Марсель» оказался сильнее «Бенфики» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал «Марсель» (3:2).

На 80-й минуте забил нападающий «Марселя» Фарис Мумбанья. В дополнительные 30 минут команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Марселя».

Напомним, предыдущий матч завершился победой португальской команды со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте: Рафа Силва с точного паса Каспера Тенгстедта пробил в нижний угол ворот — 1:0 в пользу «Бенфики». Во втором тайме Анхель Ди Мария закрепил успех команды: на 52-й минуте с передачи Нереса он забил в пустые ворота. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг сократил разрыв в счёте: с передачи Аззедина Унаи он уложил мяч точно в нижний угол.

Таким образом, «Марсель» выходит в ½ финала Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

Марсель
1:0
Первый тайм: 0:0
Бенфика
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