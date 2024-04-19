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01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Олимпиакос» вышел в ½ финала Лиги конференций, переиграв «Фенербахче» по пенальти

Завершился ответный матч ¼ финала Лиги конференций между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом».

Фенербахче
Олимпиакос ПЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (3:3 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался «Олимпиакос» (3:2).

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Ирфан Кахведжи. Ему ассистировал бывший игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски. В дополнительные 30 минут команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Олимпиакоса».

Таким образом, по сумме двух встреч «Олимпиакос» проходит в ½ финала Лиги конференций, где встретится с «Астон Виллой», которая ранее обыграла «Лилль» в ответном матче ¼ финала ЛК, который закончился со счётом 1:2, 4:3 пен.

Фенербахче
1:0
По пенальти: 2:3Основное время: 1:0 (1:0)
Олимпиакос П
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