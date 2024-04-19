«Олимпиакос» вышел в ½ финала Лиги конференций, переиграв «Фенербахче» по пенальти

Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (3:3 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался «Олимпиакос» (3:2).

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Ирфан Кахведжи. Ему ассистировал бывший игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски. В дополнительные 30 минут команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Олимпиакоса».