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Футбол. Лига конференций. Все результаты
01:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все полуфиналисты Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги конференций.

Астон Вилла
Фенербахче
Фиорентина
БрюггеЛига конференций: таблица и календарь
Определились все полуфиналисты Лиги конференций | Источник: Спорт-Экспресс

«Астон Вилла» в серии пенальти обыграла «Лилль» (1:2, пен. — 4:3), «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» (1:0, пен. — 3:2), «Фиорентина» победила «Викторию» (2:0), а «Брюгге» одержал победу над ПАОК (2:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары:

«Астон Вилла» — «Фенербахче».

«Фиорентина» — «Брюгге».

Первые матчи ½ финала состоятся 2 мая, а ответные — 9-го. Финал пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах,

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