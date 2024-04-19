Определились все полуфиналисты Лиги конференций

«Астон Вилла» в серии пенальти обыграла «Лилль» (1:2, пен. — 4:3), «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» (1:0, пен. — 3:2), «Фиорентина» победила «Викторию» (2:0), а «Брюгге» одержал победу над ПАОК (2:0).