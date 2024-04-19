Катастрофа для АПЛ. А у Италии в Лиге чемпионов будет минимум пять команд

Пятая команда чемпионата Италии получит путёвку в Лигу чемпионов сезона-2024/2025, таблица коэффициентов УЕФА | Источник: Чемпионат.com

В еврокубках завершились четвертьфиналы. По итогам матчей во вторник, среду и четверг значительно изменилась ситуация в борьбе за бонусные путёвки в Лигу чемпионов. Напомним, по одному дополнительному месту теперь получают две страны с лучшим рейтингом сезона. Одной из таких стран уже официально стала Италия. Пятая команда Серии А гарантированно сыграет в основной стадии Лиги чемпионов — 2024/2025. Сейчас на пятом месте находится «Рома». У Италии может быть даже шесть клубов в следующем сезоне ЛЧ, если ЛЕ выиграет «Рома» или «Аталанта», но при этом окажется на шестом месте или ниже в чемпионате.

Радикально изменилась ситуация в отношении второй путёвки. Ещё пару дней назад казалось, что у Англии хорошие шансы закончить в топ-2. Только у этой страны было пять команд на стадии четвертьфиналов. Однако дальше не смогли пройти «Сити» и «Арсенал» в Лиге чемпионов, а также «Ливерпуль» и «Вест Хэм» в Лиге Европы. Осталась лишь «Вилла» в Лиге Конференций. Отрыв Германии (у которой прошли дальше все три клуба) на этой неделе увеличился на 0,518 балла. Рейтинг сезона теперь выглядит так:

Италия: 19.428

Германия: 17.928

Англия: 17.375

Франция: 16.083

Испания: 15.312.

У Англии остаются, по сути, лишь математические шансы на попадание в топ-2. Даже если «Астон Вилла» победит и в обоих полуфиналах, и в финале Лиги конференций, то это ничего не гарантирует. Трём немецким клубам достаточно одержать две победы. Ну или одну победу и две ничьи. Хватит даже одной победы, одной ничьи и выхода в финал, за что предусмотрено бонусное очко. А возможно и всё это не потребуется, если «Вилла» выступит не так успешно.

Откуда взялись две бонусные путёвки в ЛЧ?

Со следующего сезона меняется формат Лиги чемпионов. В основной стадии турнира сыграют не 32, а уже 36 команд. Что касается четырёх дополнительных путёвок, то вот как они распределяются:

А ещё две бонусные путёвки достаются двум лучшим странам в рейтинге сезона. Каждый год эти два места в ЛЧ будут разыгрываться заново.

Ещё одну бонусную путёвку отдают квалификации Лиги чемпионов. А точнее в отбор, который называется Путь чемпионов. Там играют победители лиг, которые не входят в топ-12 в рейтинге УЕФА (у них чемпионам и так гарантировано место в основной стадии).

Одну бонусную путёвку в ЛЧ получает пятая лига. В случае со следующим сезоном речь о Франции. Именно поэтому «Монако» Головина достаточно остаться на третьем месте, чтобы попасть не в отбор, а именно в основную стадию турнира.

Получилось достаточно неприятно для Англии. Эта страна за предыдущие шесть лет пять раз показывала лучший рейтинг сезона. Как только за такое стали премировать бонусной путёвкой в ЛЧ, то Англия не попала (скорее всего) даже в топ-2.

2017/18: Англия, Испания

2018/19: Англия, Испания

2019/20: Испания, Германия

2020/21: Англия, Испания

2021/22: Англия, Голландия

2022/23: Англия, Италия.

Почему у Италии лучший рейтинг, если у неё никто не пробился в ¼ финала ЛЧ?

Рейтинг сезона основан на выступлении во всех трёх турнирах (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций). Клубы набирают очки: на основной стадии 2 — за победу, 1 — за ничью, 0 — за поражение. Плюс есть бонусные очки за выход в новые стадии (в ЛЧ эти поощрения больше). Все набранные очки одной страной делятся на количество команд.

Например, Италия набрала 136 очков («Наполи» — 17, «Лацио» — 18, «Интер» — 20, «Милан» — 18, «Аталанта» — 22, «Рома» — 22, «Фиорентина» — 19). Сумма делится на семь (количество клубов от Италии). Получается рейтинг, который указан в начале статьи — 19.428. Если взять Испанию, то у этой страны хоть и было три четвертьфиналиста в ЛЧ, но в других турнирах команды были не так успешны. Особенно это касается «Осасуны», которая вылетела из Лиги Конференций ещё в отборе. А ещё «Севилья» за весь сезон ни разу не победила в еврокубках.