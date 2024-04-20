Кунде высказался о ситуации с Гюндоганом и Араухо

«В раздевалке всё спокойно. Мы все поговорили друг с другом, что самое важное, и вопрос был закрыт. Я думаю, что Гюндоган не хотел обвинить Рональда, и я думаю, что Араухо понял это, конфликта нет. Мы всегда будем вместе — как при поражениях, так и при победах», — приводит слова Кунде DAZN.