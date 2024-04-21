Бернарду об ударе по центру в серии с «Реалом»: Подумал, что это хороший вариант. В первую ночь я особо не спал, во вторую — чуть больше. Лунин — молодец

Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки — португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.
«Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон [после требла], и вылет из Лиги чемпионов стал для нас разочарованием.
В первую ночь я особо не спал, во вторую — чуть больше и лучше, третью ночь — уже почти целиком спал. Вот так вот», — рассказах хавбек «Ман Сити» Силва.
Также 29-летний футболист объяснил, почему решил пробить именно по центру.
— У меня было два варианта — один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.
И он [Лунин] начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру — хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются [в один или другой угол]. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть.
— А потом вы забили победный гол в полуфинале Кубка Англии с «Челси».
— Мы как семья, как братья — поддерживаем друг друга, когда кто-то допускает промах. Парни просто потрясающе вели себя со мной.
Да, мы едины, мы идем вперед. Теперь у нас финал Кубка и АПЛ, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, — сказал Бернарду.