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15:46 (мск), источник: Sports

Бернарду об ударе по центру в серии с «Реалом»: Подумал, что это хороший вариант. В первую ночь я особо не спал, во вторую — чуть больше. Лунин — молодец

«Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах ¼ финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле — 3:4.

Манчестер Сити
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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18
фотографий

Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки — португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон [после требла], и вылет из Лиги чемпионов стал для нас разочарованием.

В первую ночь я особо не спал, во вторую — чуть больше и лучше, третью ночь — уже почти целиком спал. Вот так вот», — рассказах хавбек «Ман Сити» Силва.

Также 29-летний футболист объяснил, почему решил пробить именно по центру.

— У меня было два варианта — один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.

И он [Лунин] начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру — хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются [в один или другой угол]. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть.

— А потом вы забили победный гол в полуфинале Кубка Англии с «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы как семья, как братья — поддерживаем друг друга, когда кто-то допускает промах. Парни просто потрясающе вели себя со мной.

Да, мы едины, мы идем вперед. Теперь у нас финал Кубка и АПЛ, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, — сказал Бернарду.

Манчестер Сити
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (0:1)
Реал
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