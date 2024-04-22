Грузия подаст заявку на проведение в 2028 году финала футбольной Лиги чемпионов

ТБИЛИСИ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Грузии подадут заявку на проведение в Тбилиси в 2028 году финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», — заявил Кобахидзе перед началом заседания правительства.