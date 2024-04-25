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03:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нас “ограбили” русские». Экс-тренер «Осера» — о матчах с ЦСКА в 2005 году

Бывший главный тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

Источник: AFP 2023

«Русские “ограбили” нас. Судья был нечестен. Я собираюсь рассказать вам историю, за которую мы могли бы угодить в тюрьму. После первого матча у меня возникли подозрения. Во время ответного матча я попросил какого-то парня из нашей команды пойти и проверить сумки арбитра, пока идёт матч. Он вернулся ко мне, весь в ярости, и сказал: “Там потрясающие часы с рубинами”.

У меня было 10 минут, чтобы принять правильное решение. Я уже принял решение завершить карьеру за полгода до этого, но никто ещё не знал об этом. Если бы я решил обратиться в полицию, мы бы осудили их, а четырёх немецких судей уволили бы. И я бы вошёл в историю как человек, который раскрыл этот скандал. А не как человек, который провёл 894 матча в первом дивизионе и дошёл с «Осером» до Кубка УЕФА. Я не принял правильного решения. Я промолчал. Ещё глупее то, что я не сохранил эти часы", — приводит слова Ги Ру L'Équipe.

Напомним, первый матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:0. В ответной встрече российский клуб уступил сопернику со счётом 2:0.

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