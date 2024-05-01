«Бавария» провела свой лучший матч в сезоне в полуфинале ЛЧ. Но с «Реалом» этого мало

«Бавария» и «Реал» выдали результативную ничью в первом полуфинале Лиги чемпионов. Четыре гола, яркий камбэк хозяев — футбол не разочаровал. А впереди ещё 90+ минут в Мадриде.

«Реал» на первый матч с «Баварией» потерял дисквалифицированного Карвахаля — на позиции правого защитника действовал Васкес. У «Баварии» на скамейке начал игру выздоровевший Гнабри, хотя Томас Тухель обещал, что Серж обязательно забьёт Мадриду. Зато в стартовом составе появился не всегда попадающий в основу Мюллер: возможно, тренер «Баварии» учитывал ещё и тот факт, что у Томаса в своё время не сложились отношения с Карло Анчелотти в мюнхенском клубе.

От самого Анчелотти можно было ожидать любых тактических решений, но в Мюнхене он просто сыграл 4−4−2 с Винисиусом Жуниором и Беллингемом впереди. Поначалу игра явно шла не по плану итальянского тренера. «Бавария» сразу включила максимальные скорости и едва не забила на первой же минуте благодаря хитрой стенке на третьего. Зане — оппонент Васкеса на фланге — выходил фактически один на один после паса Кейна, но пробил прямо в ногу Лунину. Очень сильно разочаровал Тухеля, а вместе с ним и 70 тысяч болельщиков на трибунах.

«Бавария» превратила стенки на третьего в своё главное оружие в дебюте встречи, и даже первый угловой разыграла с этим приёмом. У команды Тухеля вообще многое получалось: хорошая подстройка, быстрое движение мяча, и всё — в темп. Посмотришь на такую «Баварию» и ни за что не поверишь, что настолько мощная команда не выиграла золото Бундеслиги. Прессинг мюнхенцев спровоцировал несколько потерь «Реала» на собственной половине и в середине поля. Хозяева поймали кураж, а Кейн осмелился даже пробить с центра, увидев, что Лунин далековато вышёл из ворот. Вот только не попал.

Прошло почти полтайма, прежде чем «Реал» выдал более-менее длительный отрезок с владением. Перед голом «сливочных» мюнхенцы имели трёхкратный перевес по точным передачам на чужой трети поля, а по ударам вели 6:0. Особый акцент хозяева делали в давлении на опорных полузащитников, но как же здорово вышел из этой ситуации Кроос! Тони сместился направо, чтобы получить мяч хотя бы там, потом попросил жестом Вальверде оставить ему мяч и тут же показал уругвайцу, почему был прав. Немец вырезал выдающийся, гениальный проникающий пас на Винисиуса. Ким Мин Джэ вытянулся из своей зоны, оставив пространство за спиной, чем и воспользовался плеймейкер «Реала». Шустрый Винисиус реализовал выход один на один ударом низом.

«Реал», словно какой-нибудь мультяшный герой, вылез из укрытия, мощно грохнул недруга кувалдой по голове, закрылся и продолжал спокойно попивать чай в своём доме. «Бавария» отнюдь не сразу пришла в себя, пропустив гол на ровном месте. Даже когда хозяева снова завладели территорией, они больше не создавали голевых моментов до перерыва. Запомнилось разве что падение Зане в штрафной после контакта с Васкесом. Для поклонников «Баварии» это был фол, для судей — нет.

В начале второго тайма тоже казалось, что «Реал» контролирует происходящее на поле. Но за какие-то четыре минуты «Бавария» перевернула игру! Смена фланговых игроков принесла свои плоды вскоре после перерыва. На 53-й минуте Зане, приняв мяч справа, совершил мощный рывок в штрафную — Менди не заблокировал, а Лунин пропустил в ближний угол.

Вот тут «Реал» не сумел успокоить игру, а «Бавария» продолжала лететь вперёд по инерции. Мусиала встретился с мячом на левом фланге и полез в штрафную, где получил по ноге от Васкеса. В этом эпизоде Лукас точно сфолил, и судьи с мюнхенскими болельщиками видели одно и то же — пенальти. Кейн очень хладнокровно реализовал 11-метровый, с маленькой паузой. Лунин прыгнул влево от себя, англичанин послал мяч влево от себя (третьим касанием в чужой штрафной за матч).

При счёте 2:1 «Реал» был не очень хорош на мяче. Анчелотти пытался добавить команде энергии заменами. Вышел Камавинга — Тчуамени отодвинулся в линию обороны. Ушёл с поля Беллингем, не совершивший ни одного касания в чужой штрафной и не бивший по воротам. Модрич поменял Крооса и едва не повторил его трюк: хорват забросил мяч за спину Ким Мин Джэ на Винисиуса, однако на сей раз бразилец проиграл дуэль Нойеру.

А за 10 минут до конца ещё одна ошибка Ким Мин Джэ подарила «Реалу» пенальти. Кореец не дотянулся до мяча — завалил Родриго. Нойер гадал на 11-метровом, а Винисиус просто ударил по центру. Наверное, по такой игре «Бавария» заслуживала большего, она в этот вечер была очень сильна для самой себя образца текущего сезона. Но теперь исход противостояния команд Тухеля и Анчелотти решится на «Сантьяго Бернабеу» 8 мая, где всё начнётся с нуля.