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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тони Кроос сделал мне подарок». Винисиус — о первом голе в ворота «Баварии»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оценил эпизод со своим первым голом в ворота «Баварии», который состоялся в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между этими командами (2:2).

Бавария
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«Тони Кроос сделал мне подарок». Винисиус — о первом голе в ворота «Баварии» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, бразильский футболист забил гол после того, как полузащитник «сливочных» Тони Кроос сделал ему на ход точную передачу в разрез.

«Это был подарок от Тони Крооса, благодаря ему мне было легко забить тот гол! Теперь настало время для волшебного вечера на “Бернабеу”, — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав 11-метровый.

В этом матче в составе «Баварии» голами отметились вингер Лерой Зане, забивший мяч на 53-й минуте, а также нападающий Гарри Кейн, забивший гол на 57-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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