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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Винисиус признан лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ с «Баварией»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), в котором он оформил дубль.

Бавария
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Винисиус признан лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ с «Баварией» | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Винисиус забил первый гол на 24-й минуте матча после точной передачи в разрез от полузащитника «сливочных» Тони Крооса. На 83-й минуте бразильский футболист оформил дубль, реализовав 11-метровый.

Напомним, гол в ворота «Баварии» стал 30-м результативным действием Винисиуса за последние три сезона розыгрыша данного турнира. Таким образом, 23-летний футболист является самым результативным игроком Лиги чемпионов за последние три сезона. Эти 30 результативных действий включают в себя 15 голов и 15 результативных передач.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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