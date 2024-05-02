Германия получила дополнительную квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон

Дополнительные квоты в следующем сезоне в Лиге чемпионов получают ассоциации, которые заняли два первых места в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам прошлого сезона. Германия обеспечила себе минимум второе место по итогам текущего сезона. Ранее дополнительную квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон получила Италия.

Таким образом, Германию в следующем розыгрыше турнира представят досрочно оформивший чемпионство «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». От чемпионата Италии места в самом престижном клубном турнире Европы на данный момент гарантировали только чемпион страны «Интер» и «Милан».

Если «Аталанта» не сумеет попасть в пятерку лучших команд по итогам чемпионата Италии, но выиграет Лигу Европы, то в следующей Лиге чемпионов сыграют шесть итальянских команд.

10 мая 2022 года УЕФА утвердил формат проведения еврокубковых турниров с похожей на швейцарскую систему, которая заменит групповой этап. С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будут принимать участие 36 команд, которые будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в ⅛ финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.