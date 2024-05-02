Бубнов: «Бавария» сыграла на максимальном уровне, а «Реал» провёл посредственный матч

«Если говорить об игре в целом, то “Бавария” сыграла на максимальном уровне, претензий к игрокам быть не может. А вот “Реал” провёл посредственный матч, если не сказать плохой. Испанцы не показали свою лучшую игру. Против “Сити” обе встречи были фантастические, здесь же до фантастики было очень далеко. Если пройтись по персоналиям, то Лукас Васкес сыграл слабо, соперник разрывал на его фланге. Беллингем провёл плохой матч, да и Лунин в эпизоде с голом Зане пропустил в ближний угол», — приводит слова Бубнова Sportbox.