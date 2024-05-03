Главный тренер «Ромы» Де Росси: это сезон «Байера»

«Мы играли против сильной команды, которую, если она выйдет вперёд, становится трудно остановить. Мы были в бешенстве после первого пропущенного мяча, и старались играть ещё агрессивнее, чтобы сравнять счёт, но сегодня нам не удалось отыграться.



Это год леверкузенцев, они выиграли Бундеслигу, у игроков этой команды есть не только футбольное мастерство, но и большая физическая подготовка, и выносливость», — приводит слова Де Росси Football Italia.