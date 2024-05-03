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01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Ромы» Де Росси: это сезон «Байера»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал результат первого матча ½ финала Лиги Европы с «Байером», в котором леверкузенцы одержали победу со счётом 2:0.

Рома
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Главный тренер «Ромы» Де Росси: это сезон «Байера» | Источник: Чемпионат.com

«Мы играли против сильной команды, которую, если она выйдет вперёд, становится трудно остановить. Мы были в бешенстве после первого пропущенного мяча, и старались играть ещё агрессивнее, чтобы сравнять счёт, но сегодня нам не удалось отыграться.

Это год леверкузенцев, они выиграли Бундеслигу, у игроков этой команды есть не только футбольное мастерство, но и большая физическая подготовка, и выносливость», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

Рома
0:2
Первый тайм: 0:1
Байер
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