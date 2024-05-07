УЕФА может лишить «Жирону» права выступить в Лиге чемпионов следующего сезона — ESPN | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, в испанской команде после досрочного обеспечения места в элитном европейском турнире ждут разрешения УЕФА на своё участие в его следующем розыгрыше. При этом в случае отказа «Жирону» вряд ли переведут в Лигу Европы: в таком случае клубу придётся в Органе финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) доказать свою организационную самостоятельность от «Манчестер Сити», тоже досрочно обеспечившего себе место в Лиге чемпионов по ходу сезона английской Премьер-лиги.

Отмечается, что всё дело в том, что «Жирона» частично принадлежит City Football Group (CFG), в обширный футбольный портфель которой также входит и «Манчестер Сити». При этом мультиклубные модели команды имеют «ряд совместных активов», включая соглашение по аренде игроков и финансовую поддержку.

При этом, в соответствии с регламентом УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нём получает команда, занявшая самое высокое место в своём внутреннем чемпионате. А в случае, если команды финишируют на одинаковых позициях, то путёвка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге УЕФА, по которому «Манчестер Сити» находится выше испанской команды.

Напомним, «Жирона» после победы над «Барселоной» в матче 34-го тура испанской Примеры поднялась на второе место в турнирной таблице и досрочно гарантировала себе выход в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку уже не опустится ниже четвёртого места в таблице по итогам сезона.